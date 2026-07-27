Volley Italia pronta per le Finals di VNL 2026 | i convocati di De Giorgi

Da sportface.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli azzurri di volley sono a Ningbo dopo il collegiale a Tokyo. La partita Italia-USA si svolgerà il 30 luglio alle 9, con trasmissione su DAZN e VBTV. La squadra italiana ha completato gli allenamenti prima di partire per le Finals di VNL 2026. La convocazione ufficiale dei giocatori è stata comunicata dal commissario tecnico. La sfida si giocherà in Cina, con la presenza della formazione italiana in vista delle fasi finali.

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Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono a Ningbo dopo il collegiale svolto a Tokyo. Italia-USA si giocherà il 30 luglio alle ore 9 italiane, con diretta su DAZN e VBTV. È iniziato il conto alla rovescia per la Nazionale italiana maschile di pallavolo, qualificata alle Finals della Volleyball Nations League 2026 in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo, in Cina. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, arrivati da due giorni in Cina dopo aver completato una serie di allenamenti a Tokyo, svolgeranno oggi pomeriggio una seduta al Beilun Sport and Arts Centre. L’Italia debutterà giovedì 30 luglio alle ore 9 italiane contro gli Stati Uniti. Il quarto di finale sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN e in streaming su VBTV. 🔗 Leggi su Sportface.it

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