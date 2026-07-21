VNL Finals 2026 Italia pronta per l’Olanda Velasco | Partita piena di insidie

Notizia in breve

Le nazionali di pallavolo femminile sono pronte a affrontare la sfida dei quarti di finale ai VNL Finals 2026, in programma mercoledì 22 luglio alle 10 ora italiana a Macao. Il commissario tecnico ha sottolineato che la partita presenta molte insidie, invitando la squadra a concentrarsi sul presente e a non lasciarsi influenzare dai risultati passati. Una delle giocatrici ha chiesto di rispettare le avversarie e di mantenere alta l’attenzione durante tutta la partita.