VNL Finals 2026 Italia pronta per l’Olanda Velasco | Partita piena di insidie
Le nazionali di pallavolo femminile sono pronte a affrontare la sfida dei quarti di finale ai VNL Finals 2026, in programma mercoledì 22 luglio alle 10 ora italiana a Macao. Il commissario tecnico ha sottolineato che la partita presenta molte insidie, invitando la squadra a concentrarsi sul presente e a non lasciarsi influenzare dai risultati passati. Una delle giocatrici ha chiesto di rispettare le avversarie e di mantenere alta l’attenzione durante tutta la partita.
Le azzurre debuttano mercoledì 22 luglio alle 10 italiane nei quarti di finale di Macao. Il commissario tecnico invita la squadra a dimenticare i successi del passato, mentre Danesi chiede rispetto per le avversarie e massima concentrazione. È arrivato il momento delle VNL Finals 2026 per la Nazionale italiana femminile di pallavolo. Mercoledì 22 luglio, alle ore 10 italiane, le azzurre affronteranno l’Olanda a Macao nel quarto di finale che aprirà il loro cammino nella fase conclusiva della competizione. Alla vigilia dell’incontro, Julio Velasco ha sottolineato le difficoltà legate al debutto dopo dieci giorni senza partite e a una formula che non concede margini di errore. 🔗 Leggi su Sportface.it
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