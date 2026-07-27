Ferdinando De Giorgi ha annunciato i giocatori convocati per la Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, in programma a Ningbo. Tra i nomi confermati ci sono i principali atleti della nazionale, mentre un giocatore è in recupero e potrebbe essere disponibile. La squadra si prepara a disputare le partite che decideranno il titolo, con l’obiettivo di competere al massimo livello.

Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per la Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto: il Commissario Tecnico dell’Italia ha selezionato quattordici giocatori, non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato 24 luglio. I Campioni del Mondo esordiranno giovedì 30 luglio (ore 09.00) contro gli USA, in caso di successo incroceranno in semifinale la vincente di Giappone-Cina, mentre dall’altra parte del tabellone sono previste Polonia-Ucraina e Slovenia-Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, De Giorgi conferma i convocati per la Final Eight di Nations League: l’Italia punta in alto, Michieletto in recupero

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