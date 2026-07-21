Per la Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, le partite si svolgeranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. La squadra italiana sarà guidata dal capitano Giannelli, mentre Michieletto sta recuperando da un infortunio. La lista dei convocati è stata annunciata dall’allenatore, senza ulteriori dettagli sui nomi o le condizioni dei giocatori.

Ferdinando De Giorgi ha diramato le convocazioni per la Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputeranno a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri andranno a caccia del primo titolo della storia nella massima competizione internazionale itinerante, dopo aver perso la finale dello scorso anno, che fece da preludio al trionfo iridato. In questi giorni sono al lavoro a Tokyo e il 24 luglio affronteranno anche il Giappone in amichevole. Il Commissario Tecnico dell’Italia ha selezionato quattordici giocatrici, non ci sono sorprese rispetto alla rosa che ha preso parte all’ultima settimana della fase preliminare, chiudendo al secondo posto in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per la Final Eight di Nations League: Giannelli guida gli azzurri, Michieletto in recupero

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Daftar Pemain Tim Nasional Jepang untuk FIVB Volleyball Nations League (VNL) 2026

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