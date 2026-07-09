Per la terza settimana della Nations League di volley maschile, sono stati annunciati i quattordici convocati per la tappa di Osaka, in Giappone, dal 15 al 19 luglio. Tra i nomi scelti ci sono quattro grandi ritorni, mentre l’attesa si concentra su un giocatore molto seguito, che si spera possa partecipare alla competizione. La lista ufficiale è stata comunicata dal tecnico della squadra.

Fefé De Giorgi ha diramato le convocazioni per la terza settimana della fase preliminare della Nations League di volley maschile, selezionando i quattordici giocatori che saranno protagonisti a Osaka (Giappone) dal 15 al 19 luglio. I Campioni del Mondo si trovano al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie (16 punti) e le quattro partite che affronteranno in terra asiatica saranno fondamentali per la qualificazione alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa, il Belgio, l’Argentina e Cuba: soltanto le prime sette classificate staccheranno il biglietto per gli atti conclusivi a eliminazione diretta, a cui la Cina è già ammessa in qualità di Paese organizzatore, dunque servirà fornire delle prestazioni di elevato spessore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League: quattro grandi rientri per Osaka, attesa per Michieletto

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