Mergim Vojvoda, difensore arrivato dal Como per circa un milione e mezzo di euro, si è unito all'Udinese. Il giocatore, che ha avuto buone stagioni con la maglia biancoblù, rappresenta un rinforzo per le fasce difensive della squadra.

Arrivato dal Como per una cifra attorno al milione e mezzo di euro, Mergim Vojvoda va ad arricchire il reparto difensivo dell'Udinese. Protagoniste di buone annata con la maglia biancoblù, il kosovaro è un rinforzo importante sulle fasce per Runjaic. Giocatore duttile, nasce come terzino destro ma in passato ha ricoperto anche il ruolo di esterno a tutta fascia - sempre a destra - e di rado anche quello di difensore centrale. Listato come difensore, è un profilo da tenere d'occhio sia in chiave bonus che modificatore. Andiamo ora a scoprire i suoi numeri nelle competizioni principali, soprattutto quelli più rilevanti in ottica fantacalcistica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vojvoda al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore dell'Udinese

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