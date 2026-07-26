Unai Gomez è stato inserito nel fantacalcio come nuovo centrocampista dell'Udinese. Il giocatore basco, nato nel 2003, arriva dall'Athletic Bilbao e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. La sua quotazione è stata aggiornata e sono state diffuse le prime statistiche relative alle sue prestazioni. Gomez è stato presentato come nuovo acquisto della squadra italiana e sarà disponibile nelle prossime partite.

L'Udinese punta sul talento di Unai G0mez. Il trequartista basco, classe 2003, arriva dall'Athletic Bilbao e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nella cantera del club di Bilbao, ha già collezionato 117 presenze, con 6 gol e 5 assist nella prima squadra. Nell'ultima stagione, però, non è stato molto incisivo a livello realizzativo, chiudendo con una sola rete in 26 presenze in Liga. Un talento in prospettiva che ha già vestito anche la maglia dell'Under 21 spagnola. Ora lo attende la prima esperienza in Serie A, dove sarà chiamato a dimostrare il suo valore e a conquistare anche i fantallenatori. Unai Gomez è un centrocampista offensivo che può giocare da mezzala, trequartista e, all'occorrenza, anche da esterno o da attaccante di movimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Unai Gomez al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista dell'Udinese

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