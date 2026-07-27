Vlahovic può raggiungere davvero Allegri al Napoli? Tutta la verità sul futuro del serbo

Da juventusnews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabrizio Romano ha confermato che Dusan Vlahovic è attualmente senza squadra. Le voci che lo collegano al Napoli non sono state confermate e non ci sono accordi ufficiali. Il giocatore è ancora svincolato e in cerca di una nuova destinazione.

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di Luca Fioretti Fabrizio Romano fa chiarezza sulle voci che accostano Dusan Vlahovic al Napoli: il serbo attualmente è ancora libero senza squadra. Dallo scorso 30 giugno  Dusan Vlahovic  ha terminato ufficialmente il suo vincolo contrattuale con la  Juventus, trasformandosi in uno dei profili svincolati più desiderati e discussi di questa sessione estiva di calciomercato. Il centravanti serbo classe 2000 è alla ricerca di una nuova sfida per rilanciarsi ad alti livelli, e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato con insistenza anche al  Napoli. A fare chiarezza sulla reale fattibilità dell’operazione è intervenuto l’esperto di mercato  Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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