Fabrizio Romano ha confermato che Dusan Vlahovic è attualmente senza squadra. Le voci che lo collegano al Napoli non sono state confermate e non ci sono accordi ufficiali. Il giocatore è ancora svincolato e in cerca di una nuova destinazione.

di Luca Fioretti Fabrizio Romano fa chiarezza sulle voci che accostano Dusan Vlahovic al Napoli: il serbo attualmente è ancora libero senza squadra. Dallo scorso 30 giugno Dusan Vlahovic ha terminato ufficialmente il suo vincolo contrattuale con la Juventus, trasformandosi in uno dei profili svincolati più desiderati e discussi di questa sessione estiva di calciomercato. Il centravanti serbo classe 2000 è alla ricerca di una nuova sfida per rilanciarsi ad alti livelli, e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato con insistenza anche al Napoli. A fare chiarezza sulla reale fattibilità dell’operazione è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Vlahovic può raggiungere davvero Allegri al Napoli? Tutta la verità sul futuro del serbo

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Milan Flash - Solide realtà e garanzie richieste da Allegri

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