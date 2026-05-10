Dopo il ritorno in campo di Vlahovic, la dirigenza della Juventus sta considerando il rinnovo del contratto dell’attaccante, che potrebbe stabilizzare l’attacco della squadra. Nel frattempo, il club ha monitorato diverse opzioni di mercato, tra cui Mateta ed En-Nesyri, per rinforzare il reparto offensivo. La finestra di mercato resta aperta, con varie possibilità di intervento, mentre i piani futuri si definiscono in base alle decisioni sulla rosa.

di Luca Fioretti Vlahovic Juventus, la dirigenza valuta il rinnovo dopo il rientro del bomber, che risolve ogni problema offensivo dei bianconeri. Nel mese di gennaio, le richieste di Spalletti erano state estremamente chiare: il tecnico desiderava l’acquisto di un centravanti strutturato fisicamente per dominare sul campo. Questa necessità tattica era scaturita dal lungo infortunio occorso a Dusan Vlahovic, imprevisto che aveva privato il gruppo del proprio riferimento offensivo. Oltre all’assenza del serbo, l’allenatore doveva gestire il rendimento al di sotto delle aspettative di Jonathan David. Le difficoltà realizzative del canadese avevano spinto i vertici a sondare il mercato per trovare tempestivamente un solido e valido affiancamento per superare l’emergenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus e quella sliding door sul mercato: da Mateta ed En-Nesyri al rientro del serbo, gli scenari per presente e futuro

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