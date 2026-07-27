Violenze in Cisgiordania Israele | insediamenti e confische

Da tv2000.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Cisgiordania, le forze militari israeliane hanno effettuato incursioni nelle ultime ore, mentre i coloni continuano a costruire e a confiscare terreni. Sono stati segnalati episodi di violenza da parte di gruppi di coloni, con atti di danneggiamento e intimidazioni. Nel frattempo, si registrano nuove iniziative di insediamento e la creazione di avamposti illegali. La situazione resta tesa e in continua evoluzione sul territorio.

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Alta tensione in Cisgiordania. Incursioni militari israeliane e violenze perpetrate dai coloni, che continuano a costruire anche avamposti illegali. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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