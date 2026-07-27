Violenze in Cisgiordania Israele | insediamenti e confische

Notizia in breve

In Cisgiordania, le forze militari israeliane hanno effettuato incursioni nelle ultime ore, mentre i coloni continuano a costruire e a confiscare terreni. Sono stati segnalati episodi di violenza da parte di gruppi di coloni, con atti di danneggiamento e intimidazioni. Nel frattempo, si registrano nuove iniziative di insediamento e la creazione di avamposti illegali. La situazione resta tesa e in continua evoluzione sul territorio.