Violenze in Cisgiordania Israele | insediamenti e confische
In Cisgiordania, le forze militari israeliane hanno effettuato incursioni nelle ultime ore, mentre i coloni continuano a costruire e a confiscare terreni. Sono stati segnalati episodi di violenza da parte di gruppi di coloni, con atti di danneggiamento e intimidazioni. Nel frattempo, si registrano nuove iniziative di insediamento e la creazione di avamposti illegali. La situazione resta tesa e in continua evoluzione sul territorio.
Alta tensione in Cisgiordania. Incursioni militari israeliane e violenze perpetrate dai coloni, che continuano a costruire anche avamposti illegali. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Segui gli aggiornamenti su Israele.
Violenze in Cisgiordania. Israele: insediamenti e confische
Notizie e thread social correlati
Medioriente, l’Iran ferma attacchi dopo lo stop dei raid Usa. Caos in Cisgiordania: coloni incendiano due moschee, Israele approva nuovi insediamentiDopo che gli Stati Uniti hanno interrotto i raid di rappresaglia, l’Iran ha fermato i propri attacchi nella regione.
Leggi anche: Cisgiordania: ok ai nuovi bonus fiscali per 58 insediamenti
Temi più discussi: Cresce la tensione in Cisgiordania, morti quattro palestinesi e due israeliani; Cisgiordania, maxi operazione antiterrorismo dell’Idf in corso. Rischio escalation; Israele ordina una massiccia operazione antiterrorismo dopo le violenze degli ultimi giorni; Scontri mortali in Cisgiordania: un israeliano e quattro palestinesi uccisi vicino a Havat Gilad. L'IDF teme nuove violenze.
#RelataRefero Nuove violenze e morti in #Cisgiordania. dopo uno scontro a fuoco tra coloni israeliani, sostenuti dalle armate di #Israele, e la popolazione #palestinese residente. ilfattoquotidiano.it/2026/07/24/sco… x.com
Sulle violenze dei coloni in Cisgiordania, un appello che sottoscrivo da far girare. - APPELLO URGENTE - alla comunità internazionale affinché intervenga immediatamente per fermare la violenza di Israele e impedire i pogrom perpetrati dalle milizie dei colon facebook
Nablus e Ramallah sotto pressione: una settimana di raid, violenze e arresti nella Cisgiordania occupataNegli ultimi sette giorni la Cisgiordania è tornata al centro della crisi israelo-palestinese. Mentre l'attenzione internazionale continua a concentrarsi sulla guerra di Gaza, nelle aree di Nablus e R ... unimondo.org
Pediatra palestinese detenuto in Israele senza accuse: da Torino l’appello del figlio a Meloni. Da 570 giorni Hussam Abu Safiya è in isolamento nel carcere di Rakefet. reddit
Cisgiordania: escalation di violenza mentre Netanyahu cerca di consolidare il suo elettoratoMentre le elezioni generali in Israele si avvicinano, le forze israeliane stanno intensificando le loro operazioni nella Cisgiordania occupata, con conseguenze significative per la popolazione palesti ... notizie.it