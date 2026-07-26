Dopo che gli Stati Uniti hanno interrotto i raid di rappresaglia, l’Iran ha fermato i propri attacchi nella regione. Nel frattempo, in Cisgiordania, due moschee sono state incendiate da coloni, mentre il governo israeliano ha approvato nuovi insediamenti. La situazione rimane tesa, con violenze e decisioni politiche che continuano a caratterizzare il territorio.

Non c’è tregua in Medioriente. Se Iran e Usa hanno sospeso da diverse ore attacchi e raid di rappresaglia, il caos regna sovrano in Cisgiordania. I territori palestinesi, infatti, sono i n fiamme a causa dei continui attacchi dei coloni israeliani, sostenuti e spalleggiati dall’esercito di Tel Aviv che continua la sua operazione con interrogatori a tappeto, arresti e blitz nelle case dei palestinesi. Come se questo non bastasse, nel silenzio quasi totale della comunità internazionale, il ministro israeliano Betzalel Smotrich annuncia anche l’autorizzazione di altri centinaia di insediamenti illegali. Stop agli attacchi. Sul fronte iraniano, Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Medioriente, l’Iran ferma attacchi dopo lo stop dei raid Usa. Caos in Cisgiordania: coloni incendiano due moschee, Israele approva nuovi insediamenti

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