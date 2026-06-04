Cisgiordania | ok ai nuovi bonus fiscali per 58 insediamenti
Il governo ha approvato bonus fiscali per 58 insediamenti in Cisgiordania. La decisione riguarda nuove agevolazioni che saranno applicate immediatamente. La misura ha suscitato reazioni politiche e proteste tra le comunità locali. Intanto, in Italia, Eurostat segnala una crescita del PIL del 0,3% nel primo trimestre del 2026, una variazione modesta rispetto alle tensioni socioeconomiche legate alle estensioni fiscali in Cisgiordania.
? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL contrasta con le tensioni socioeconomiche innescate dall’estensione dei benefici fiscali in Cisgiordania. Fonte Eurostat? Bonus fiscali in Cisgiordania: la nuova mappatura economica approvata dal parlamento israeliano. Il parlamento israeliano ha approvato una riforma dell’Ordinanza sull’Imposta sui Redditi che estende agevolazioni fiscali a 58 insediamenti situati in Cisgiordania. La decisione, passata con 32 voti favorevoli e 23 contrari, introduce la denominazione di linea di confronto orientale per definire nuove aree di beneficio economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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