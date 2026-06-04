Notizia in breve

Il governo ha approvato bonus fiscali per 58 insediamenti in Cisgiordania. La decisione riguarda nuove agevolazioni che saranno applicate immediatamente. La misura ha suscitato reazioni politiche e proteste tra le comunità locali. Intanto, in Italia, Eurostat segnala una crescita del PIL del 0,3% nel primo trimestre del 2026, una variazione modesta rispetto alle tensioni socioeconomiche legate alle estensioni fiscali in Cisgiordania.