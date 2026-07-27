Un giocatore di Cernusco sul Naviglio ha vinto oltre 200mila euro nell’estrazione del SuperEnalotto del 25 luglio. La somma esatta è di 208.000 euro. La vincita è stata ottenuta con una schedina giocata nel concorso numero 119. Il jackpot principale, invece, non è stato assegnato e continua a salire. La vincita è stata registrata in Lombardia, senza ulteriori dettagli sulla modalità di gioco o sulla schedina vincente.

Cernusco sul Naviglio (Milano), 27 luglio 2026 – La Dea Bendata ha baciato il Milanese. Non sarà il jackpot da capogiro del “6” – che ancora sfugge – ma a Cernusco sul Naviglio un fortunato si è portato a casa oltre 200mila euro n ell'estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 119 di sabato 25 luglio. Nel punto vendita Sisal Edicola 3 Torri in via Pontida una persona ha infatti centrato 1 punto 5 da 208.092,12 euro (con combinazione vincente 18 – 19 – 33 – 34 – 61 – 85 – J 15 – SS 59). Nel complesso il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato ha assegnato 423.890 vincite. In palio per il concorso di domani sera martedì 28 luglio un Jackpot da 200 milioni e 500mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vincita SuperEnalotto a Cernusco sul Naviglio: un fortunato si porta a casa 208mila euro

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SiVinceTutto SuperEnalotto - Estrazione e risultati 08/07/2026

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