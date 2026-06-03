Un giocatore di Trezzano sul Naviglio ha vinto più di un milione di euro con una schedina da due euro. La vincita è arrivata grazie a un concorso di Eurojackpot. La notizia è stata diffusa oggi, 3 giugno, senza ulteriori dettagli sulla combinazione vincente o sulla data di estrazione. La schedina è stata acquistata in un punto vendita locale.

Trezzano sul Naviglio (Milano), 3 giugno – Una giocata da due euro ha fruttato oltre un milione di euro ad un fortunato giocatore di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. L’ingente somma è stata vinta durante l’estrazione n. 45 di martedì 2 giugno per l’Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa. Nello specifico la vincita, con un punto 5+1, è stata di 1.349.165,80 euro e la giocata è avvenuta presso il punto di vendita Sisal DP CAFE’ situato in Via Circonvallazione, 13. La combinazione vincente è stata: 2 – 36 – 38 – 40 – 46 + Euronumeri 7 – 8. Cos’è Eurojackpot. Eurojackpot – la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eurojackpot fortunato a Trezzano sul Naviglio: vincita da oltre 1 milione di euro

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EuroJackpot Results 26/05/26

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