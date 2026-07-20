Bari cercasi fortunato del Superenalotto | ha un biglietto da quasi 600 mila euro ma non ha mai incassato la vincita Scade il 12 agosto

A Bari, una persona possiede da più di due mesi un biglietto del Superenalotto del valore di circa 600.000 euro, ma non ha ancora incassato la vincita. La data di scadenza del biglietto è il 12 agosto. La schedina è stata conservata senza che il possessore si rendesse conto del suo valore o senza averla mai reclamata. Nessuna comunicazione è stata ancora effettuata all’utente riguardo alla vincita.

C'è un fortunato – o forse uno smemorato – che da oltre due mesi custodisce, senza saperlo o senza ricordarlo, un piccolo pezzo di carta dal valore di quasi 600mila euro. E il tempo per trasformarlo in un bonifico sul proprio conto corrente sta per scadere. È caccia al titolare della vincita del SuperEnalotto realizzata a Bari lo scorso 14 maggio 2026. Si tratta di un "5+1" da 596.800,07 euro ottenuto con una giocata da appena 2 euro durante il concorso n. 77, ma che, secondo quanto comunicato dall'Ufficio Premi di Sisal, non è ancora stato riscosso.Il vincitore ha tempo fino a mercoledì 12 agosto 2026 per presentarsi e reclamare il premio. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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