Viminale | esiste un’internazionale della violenza

Il Viminale ha affermato che esiste un’organizzazione internazionale che promuove violenza e disordine, sfruttando vari temi per scatenare atti di teppismo e violenza pura. La dichiarazione sottolinea come questa rete operi su scala globale, utilizzando diverse cause per alimentare il caos. Non sono stati forniti dettagli su specifici gruppi o modalità di azione, ma si evidenzia la presenza di un’organizzazione strutturata dietro queste attività.

“Ormai è chiaro a tutti che esiste un’internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti. La sfida che pongono questi violenti è tipicamente criminale: ci si approfitta delle libertà democratiche per porre in essere veri e propri atti di guerriglia. Ecco perché vanno condannati senza alcuna indulgenza. Molti li abbiamo bloccati e centinaia sono stati identificati.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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