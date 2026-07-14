la violenza rossa esiste e va prevenuta

Notizia in breve

La sinistra ha organizzato una protesta contro la partecipazione italiana a un vertice statunitense dedicato al terrorismo di estrema sinistra. La manifestazione si è svolta nelle ultime ore, con cortei e interventi pubblici. Non sono stati segnalati incidenti o scontri violenti durante l’evento. La questione riguarda la posizione del governo italiano rispetto alle attività di gruppi di estrema sinistra. La protesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla lotta alla violenza politica.