La violenza rossa esiste e va prevenuta
La sinistra ha organizzato una protesta contro la partecipazione italiana a un vertice statunitense dedicato al terrorismo di estrema sinistra. La manifestazione si è svolta nelle ultime ore, con cortei e interventi pubblici. Non sono stati segnalati incidenti o scontri violenti durante l’evento. La questione riguarda la posizione del governo italiano rispetto alle attività di gruppi di estrema sinistra. La protesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla lotta alla violenza politica.
Gentile Direttore Feltri, la sinistra protesta contro la partecipazione italiana al vertice promosso dagli Stati Uniti sul terrorismo di estrema sinistra. Ma che cosa ci sarebbe di scandaloso nel confrontarsi con un Paese alleato su una possibile minaccia alla sicurezza? Dovremmo forse interrompere le relazioni diplomatiche con Washington per non urtare la sensibilità delle opposizioni? Caro Andrea, non soltanto non vedo nulla di scandaloso nella partecipazione italiana a questo vertice, ma ritengo che essa sia opportuna, doverosa e perfino necessaria. Quando uno Stato alleato convoca una riunione internazionale dedicata alla prevenzione della violenza politica, un governo responsabile non si mette a fare il permaloso, non volta le spalle e non diserta per timore delle reazioni isteriche di qualche partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Rischio emergenza affitti brevi a Scandicci, Sereni: “Va prevenuta”La sindaca di Scandicci ha dichiarato che attualmente non si tratta di un’emergenza legata agli affitti brevi, ma ha sottolineato la necessità di...
Cesc Fábregas non esclude la formazione del Real Madrid: “Non esiste una linea rossa”L’allenatore spagnolo ha commentato il suo futuro nel calcio, dicendo che non esclude un possibile ruolo in un grande club spagnolo.
La Panchina rossa a scuola per dire ’no’ alla violenza: Ascolto e prevenzioneUna panchina rossa e un percorso antiviolenza al Parentucelli-Arzelà. Questo il progetto che prenderà forma all’interno dell’istituto superiore sarzanese a partire dal prossimo martedì, alle 11, ... lanazione.it
Giornata contro la violenza sulle donne, dai teatri alla panchina rossa: ecco le iniziative a BolognaDiverse le iniziative in città a partire da quella proposta da Vivere la città, Siulp, Unione Donne e Centro italiano Femminile che verniceranno di rosso una panchina in piazza Galileo Galilei, di ... ilrestodelcarlino.it