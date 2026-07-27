Il ministro Piantedosi e l’Internazionale della violenza | Chi attacca la divisa colpisce lo Stato

Il ministro Piantedosi ha affermato che esiste un’organizzazione internazionale della violenza e del disordine che sfrutta vari temi per promuovere atti di teppismo e violenza. Ha anche dichiarato che chi attacca le forze dell’ordine colpisce lo Stato. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di crescente preoccupazione per l’aumento degli episodi di violenza, attribuiti a gruppi organizzati e a singoli individui coinvolti in manifestazioni o azioni di protesta.

«Ormai è chiaro a tutti che esiste un’internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti». E «attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato». Lo sostiene il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un’intervista al Corriere della Sera, parlando della guerriglia No Tav in Val di Susa, che ha fatto seguito agli scontri di Bologna. La polizia nel mirino. Che l’obiettivo della violenza siano le forze dell’ordine, secondo il ministro, lo «dimostrano i fatti». 🔗 Leggi su Open.online

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Caso Piantedosi: se in Italia si ricorre al gossip per far cadere un governo siamo messi male

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