Questa mattina a Villaricca, un uomo in stato di agitazione ha minacciato di darsi fuoco nella sede dell’Asl di corso Italia. Secondo quanto riferito, avrebbe anche versato liquido infiammabile all’interno dei locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La situazione è stata gestita senza che si verificassero danni o feriti.

Momenti di paura questa mattina alla sede Asl di Villaricca in corso Italia: un uomo, in stato di agitazione, ha minacciato di darsi fuoco e avrebbe cosparso di liquido infiammabile i locali della struttura sanitaria. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente evacuato l'edificio. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, l'uomo era con una tanica di benzina e un accendino e sarebbe stato già bloccato da un dipendente prima di essere consegnato ai militari dell'Arma. Non ci sarebbero stati incidenti. Ancora ignote le motivazioni che hanno spinto il balordo a barricarsi negli uffici dell'Asl. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca, uomo si cosparge di liquido infiammabile all’Asl e minaccia di darsi fuoco

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