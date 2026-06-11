Un uomo di 73 anni è stato ucciso dal proprio figlio a Cinisello Balsamo. L’incidente si è verificato quando il figlio ha cosparso il padre di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. I carabinieri, intervenuti per spegnere un incendio, hanno trovato il corpo della vittima. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, senza comunicare dettagli aggiuntivi.

I carabinieri intervenuti per un incendio hanno trovato il corpo del 73enne. Una tragedia familiare dai contorni agghiaccianti ha sconvolto Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove un uomo di 73 anni è stato ucciso all’interno della propria abitazione dopo essere stato brutalmente aggredito dal figlio. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 47enne avrebbe colpito il padre con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, lasciandolo morire tra le fiamme. L’allarme per l’incendio e la scoperta dell’orrore. L’intervento è scattato nelle prime ore della mattinata dopo la segnalazione di un incendio in corso in un’abitazione della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo insieme ai militari della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Colpisce il padre, lo cosparge di liquido infiammabile e gli dà fuoco: 73enne ucciso dal figlio a Cinisello Balsamo

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