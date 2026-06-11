Milano cosparge padre con liquido infiammabile e gli dà fuoco uccidendolo | arrestato

Un uomo ha ucciso il padre di 73 anni a Cinisello Balsamo, nel milanese, cospargendolo di liquido infiammabile e dandogli fuoco. Le prime ore del mattino, i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione in via Casati per un incendio. Sul posto, hanno arrestato l’autore dell’omicidio. La vittima è deceduta a causa delle ustioni riportate. I dettagli sull’evento sono ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco uccidendolo. E' accaduto a Cinisello Balsamo (Milano), dove nelle prime ore del mattino i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione in via Casati per un incendio in corso. Giunti nell'appartamento, insieme al personale della sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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