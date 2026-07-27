Un uomo di 61 anni ha minacciato di darsi fuoco questa mattina presso la sede dell'Asl in corso Italia a Villaricca. La protesta è scaturita dalla mancata somministrazione delle terapie al figlio di 30 anni, paziente oncologico. La situazione ha creato momenti di forte tensione all’interno dell’ufficio. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.

Momenti di forte tensione questa mattina nella sede dell'Asl di Villaricca, in corso Italia, dove un uomo di 61 anni ha minacciato di darsi fuoco per protestare contro la mancata somministrazione delle terapie al figlio trentenne, paziente oncologico. Secondo una prima ricostruzione, il 61enne, incensurato, si è presentato nella struttura con una tanica di benzina e un accendino. Dopo aver versato liquido infiammabile anche all'interno dei locali, ha minacciato di darsi fuoco, costringendo all'evacuazione dell'edificio. Marano, fango invade il corso principale dopo il maltempo Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca, che hanno immediatamente messo in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Villaricca, non somministrano le terapie al figlio paziente oncologico: 61enne minaccia di darsi fuoco all'interno dell'Asl

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