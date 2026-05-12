Licenziato minaccia di darsi fuoco al Centro Direzionale | salvato dai carabinieri

Un uomo di 50 anni, ex operaio e padre di famiglia, questa mattina ha minacciato di darsi fuoco all’interno del Centro Direzionale di Napoli, più precisamente nell’area E. La sua richiesta era legata a una questione di lavoro, e la situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a bloccare e salvare l’uomo prima che potesse compiere qualsiasi gesto estremo.

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