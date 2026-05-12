Licenziato minaccia di darsi fuoco al Centro Direzionale | salvato dai carabinieri
Un uomo di 50 anni, ex operaio e padre di famiglia, questa mattina ha minacciato di darsi fuoco all’interno del Centro Direzionale di Napoli, più precisamente nell’area E. La sua richiesta era legata a una questione di lavoro, e la situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a bloccare e salvare l’uomo prima che potesse compiere qualsiasi gesto estremo.
Tempo di lettura: 2 minuti Un ex operaio di 50 anni, padre di famiglia, ha minacciato di darsi fuoco questa mattina all ’isola E del Centro Direzionale di Napoli. L’uomo, già dipendente Glovo e attualmente disoccupato, si è presentato con una tanica di benzina dicendo di non vedere via d’uscita dopo il licenziamento e le difficoltà economiche. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie dei Carabinieri e il personale di sicurezza del Consorzio GeSeCeSi, guidati dal tenente Giovanni Cucciola. I militari hanno avviato una lunga mediazione parlando con l’uomo, che appariva in forte stato di agitazione. Dopo diversi minuti, i carabinieri sono riusciti a convincerlo a desistere e a consegnare la tanica.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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