Nella notte, un furto è avvenuto al Torcio’s Pizza di Villa di Serio, con i ladri ripresi da un video. Sono stati sottratti denaro, oggetti, cibo e bevande. La gestione del locale ha chiesto aiuto per identificare i responsabili. Non sono stati forniti dettagli sull’entità del bottino o sull’identità dei sospettati. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Villa di Serio (Bergamo), 27 luglio 2026 – “Purtroppo, questa notte, il nostro locale ha subito un furto. Le persone che vedete nelle immagini, hanno sottratto denaro, oggetti, cibo e bevande, ma soprattutto hanno violato la nostra casa”. È con queste parole che, sui social, il titolare del Torcio’s Pizza, Luigi Cortesi, ha raccontato quanto accaduto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio, a Villa di Serio, nella Bergamasca. Insieme al post il video che immortala l’irruzione dei ladri. E poi l’appello: “ Chiediamo a chiunque possa darci una mano nel trovare i colpevoli, di contattare noi o le autorità”. Il video. Il filmato pubblicato sui social dal titolare del Torcio’s Pizza è quello delle telecamere di videosorveglianza del locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa di Serio, furto al Torcio’s Pizza: ladri immortalati in un video. “Aiutateci a trovare i colpevoli”

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