Quattro persone sono scappate da una villa a Istrana dopo che l’allarme ha scattato. I ladri sono fuggiti a bordo di una Seat Leon grigia, già segnalata alle forze dell’ordine. Non ci sono stati feriti. Non sono stati forniti dettagli su come i ladri abbiano mantenuto la calma durante l’evento o su chi fosse alla guida del veicolo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a mantenere la calma dopo l'allarme?. Chi guidava la Seat Leon grigia già segnalata dai carabinieri?. Perché i malviventi hanno scelto proprio quella villa a mezzogiorno?. Quali tracce hanno lasciato i quattro uomini durante la fuga?.? In Breve Tentativo avvenuto il 28 maggio 2026 intorno alle ore 11:50 in via Verdi.. I quattro malviventi fuggivano a bordo di una Seat Leon grigia già segnalata.. L'allarme acustico della villa è suonato ininterrottamente per tre minuti.. I carabinieri indagano per collegare il colpo ai precedenti furti nella zona.. Quattro uomini incappucciati hanno tentato di scassinare una villa in via Verdi a Istrana poco prima delle 11:50 di ieri, 28 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Istrana, tentato furto in villa: l’allarme fa scappare i quattro ladri

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TENTATO FURTO IN VILLA, BANDITI INCAPPUCCIATI MESSI IN FUGA DALL'ALLARME | 28/05/2026

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