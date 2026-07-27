Terzo colpo al Centro sportivo di Villa di Serio | Aiutateci a trovare i colpevoli

Nella notte, il centro sportivo di Villa di Serio è stato oggetto di un furto, con persone che hanno sottratto denaro, oggetti, cibo e bevande. Gli autori sono stati ripresi da immagini e sono stati richiesti aiuto e collaborazione per identificare i responsabili. Si tratta del terzo colpo subito dal centro, che invita la comunità a fornire eventuali dettagli utili per le indagini.

Villa di Serio. “Purtroppo, questa notte, il nostro locale ha subito un furto. Le persone che vedete nelle immagini, hanno sottratto denaro, oggetti, cibo e bevande, ma soprattutto hanno violato la nostra casa. Chiediamo a chiunque possa darci una mano nel trovare i colpevoli, di contattare noi o le autorità”. La notte è quella tra sabato 25 e domenica 26 luglio. L’appello arriva dal titolare del Torcio’s Pizza, Luigi Cortesi, che nella giornata di domenica ha pubblicato sui social la sua richiesta di aiuto mostrando il video dei malviventi alle prese con la cassa e le foto con l’effrazione della porta al centro sportivo. Si vede benissimo l’ora, le 4. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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