Il presidente del Napoli ha dichiarato che la squadra può anche fare a meno del Trentino per il ritiro, sottolineando che non sono molto amati in zona. La frase ha suscitato reazioni, mentre i tifosi raccontano una realtà diversa, con alcuni che confermano la presenza di un buon rapporto tra il club e la comunità locale. La discussione sul luogo del ritiro si riaccende dopo le dichiarazioni del dirigente, mentre il futuro del soggiorno in Val di Sole resta incerto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il futuro del ritiro del Napoli in Val di Sole torna a essere un tema caldo. A riaccendere il dibattito è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, che da Dimaro ha lanciato un messaggio destinato a far discutere: “Non siamo molto amati qui in Val di Sole. Ci sono i pro e i contro e prenderemo le decisioni del caso. Noi siamo il Napoli, possiamo anche farne a meno”. Parole dure, accompagnate anche da una metafora che lascia intendere un rapporto non più idilliaco con il territorio che da sedici estati ospita il ritiro precampionato degli azzurri. Il patron ha lamentato di essersi visto respingere diverse richieste nel corso degli anni, lasciando aperta la possibilità di cambiare destinazione per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ De Laurentiis attacca il Trentino: “Possiamo anche farne a meno”. Ma i tifosi raccontano un’altra realtà

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