Il quotidiano Dolomiti ha criticato le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha definito offensivamente la località di Dimaro, in Trentino. Secondo il giornale, le sue parole sono state sorprendenti e hanno causato fastidio in più di una persona nella regione. La replica arriva dopo le affermazioni del presidente, considerate da molti come irrispettose nei confronti del territorio trentino.

Il Dolomiti, quotidiano online del Trentino Alto Adige, ha commentato le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis contro Dimaro, considerate offensive verso il Trentino. Il Dolomiti attacca De Laurentiis dopo le sue parole contro Dimaro "Matrimonio ai titoli di coda o "pre tattica" contrattuale, visto che l'accordo è scaduto e necessiterebbe (il condizionale, a questo punto, è quanto mai d'obbligo) di un ulteriore rinnovo? Impossibile saperlo al momento, certo è che le parole pronunciate dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis durante la visita mattutina allo store ufficiale del Napoli, situato nei pressi del campo di Carciato dove la squadra svolge il proprio ritiro precampionato, sono pesanti. 🔗 Leggi su Calcionapoli1926.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Calcionapoli1926.it - Napoli, il Dolomiti attacca De Laurentiis: "Frasi sorprendenti, in Trentino più di uno si è offeso!"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

Notizie e thread social correlati

Il Dolomiti: “Parole pesantissime di De Laurentiis. In Trentino si sono offesi, e non poco”Durante l’ultimo giorno di allenamenti a Dimaro, il presidente del Napoli ha pronunciato parole considerate molto dure, che hanno suscitato reazioni...

All'hotel Sayonara in Trentino, la vacanza serena sotto le Dolomiti più spettacolariAll'hotel Sayonara, situato alle pendici delle Pale di San Martino di Castrozza in Trentino, si trova un luogo con una filosofia particolare.

Argomenti più discussi: Nello staff di Max Allegri c'è anche il figlio d'arte Gianluca Maran. E, intanto, il Pisa preleva in prestito dal Napoli il trentino Emanuele Rao sborsando 1 milione di euro; Allegri lo osserva, Inzaghi lo vuole a Palermo, ma lo cercano anche Arezzo, Avellino e Benevento. Il trentino Emanuele Rao suda con il Napoli a Dimaro.

De Laurentiis attacca il Trentino: Non siamo molto amati qui in Val di Sole. Noi siamo il Napoli, possiamo anche farne a menoDIMARO FOLGARIDA. Matrimonio ai titoli di coda o pre tattica contrattuale, visto che l'accordo è scaduto e necessiterebbe (il condizionale, a questo punto, è quanto mai d'obbligo) di un ulteriore ri ... ildolomiti.it

Montesanto, Conte a Napoli attacca Meloni: Nei centri storici è il Far WestI centri storici delle grandi città sono diventati un Far West, a Napoli come a Roma e Milano. È l’attacco di Giuseppe Conte. Circolo Canottieri, a margine della presentazione del suo libro Una ... napoli.repubblica.it