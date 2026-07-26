Il presidente del Napoli ha commentato la situazione della squadra, affermando che il club può fare a meno di alcuni elementi, e ha elogiato l'allenatore. Ha anche fatto riferimento al ritiro in Val di Sole, sottolineando la posizione del club e i piani futuri. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel corso di un intervento pubblico, dove ha toccato anche i rapporti con i tifosi e le strategie di mercato.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis tra Allegri, tifosi e futuro del ritiro a Dimaro: le sue dichiarazioni. Aurelio De Laurentiis torna a parlare del presente e del futuro del Napoli. Intervenuto ai microfoni di Televomero, il presidente azzurro ha toccato diversi temi: dall’entusiasmo per Massimiliano Allegri al rapporto con i tifosi più giovani, fino al futuro del ritiro di Dimaro in Val di Sole. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il patron partenopeo ha sottolineato il valore del nuovo allenatore, arrivato per guidare un progetto ambizioso e rilanciare il Napoli ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - De Laurentiis punge la Val di Sole e applaude Allegri: «Noi siamo il Napoli, possiamo anche farne a meno»

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