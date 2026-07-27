Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 16 | 25

Il raccordo anulare di Roma è interessato da traffico intenso, con rallentamenti segnalati in entrambe le direzioni. La viabilità sulla strada statale principale presenta congestioni e alcuni incidenti che stanno causando code. La situazione è monitorata e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi o di programmare gli spostamenti in orari diversi. La regione Lazio fornisce aggiornamenti in tempo reale attraverso i propri canali informativi.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta dalla puntina alla diramazione Roma Sud in carreggiata in terra si rallenta all'altezza della Aurelia è più avanti dalla Cassia alla Salaria si rallenta anche sulla 91 Roma Fiumicino in direzione Eur all'altezza del raccordo in senso opposto si sta in coda dalla Colombo al ponte della Magliana sulla via Pontina si sta in fila dalle Avvia di pratica in direzione Latina e su via dell'Aeroporto code dalla Portuense a via Trincea delle Frasche verso Ostia nella stessa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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