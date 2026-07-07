Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla rete di viabilità della regione Lazio. La società di infomobilità ha comunicato la presenza di un problema sulla strada, senza dettagli specifici sulle cause o sulla gravità. La segnalazione è stata diffusa dalla redazione di Astral, che monitora costantemente le condizioni del traffico nella zona. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui mezzi coinvolti o sulle ripercussioni sul traffico.
Astral infomobilità mi saluto per trovati dalla redazione di altre le sue abilità al servizio della regione Lazio apertura segnaliamo un incidente sulla A12 roma-civitavecchia trattore in pietra a Cerveteri in direzione Civitavecchia prestare attenzione Passiamo al Raccordo in carreggiata esterna abbiamo code a tratti tra la Roma Fiumicino diramazione Roma Sud mentre internati nel chiamo rallentamenti tra famiglie Salaria e tra Nomentana 24 code anche sul tratto Urbano della A24 Tor Cervara il raccordo in uscita cosa tratti poi sulla Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia rallentamenti a tratti sulla Pontina da raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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