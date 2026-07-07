Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Alle 16:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla rete di viabilità della regione Lazio. La società di infomobilità ha comunicato la presenza di un problema sulla strada, senza dettagli specifici sulle cause o sulla gravità. La segnalazione è stata diffusa dalla redazione di Astral, che monitora costantemente le condizioni del traffico nella zona. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui mezzi coinvolti o sulle ripercussioni sul traffico.