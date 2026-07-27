Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 07 | 25

Alle ore 07:25 del 27 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio segnala condizioni di traffico variabili. La rete stradale presenta alcune criticità e rallentamenti in diverse zone, mentre altre tratte risultano scorrevoli. La situazione interessa principalmente le principali arterie di collegamento e le vie di accesso alle aree urbane. La situazione può cambiare nel corso della giornata e si consiglia di consultare aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare attenzione per la visibilità ridotta fumo in carreggiata tra le uscite Ostiense Roma Fiumicino Si procede a rilento interna code cui per traffico tra diramazione Roma Sud Ardeatina esterna si rallenta tra Boccea e per calcio poi da Prenestina Tiburtina ti aspettiamo sulla tattoo Urbano della Roma Teramo con dentro il raccordo anulare Togliatti verso la tangenziale est e per traffico intenso primi rallentamenti sulle consolari in entrata nella capitale sulla Flaminia Grottarossa via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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