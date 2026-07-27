Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 di ieri, una comunicazione di Astral Infomobilità segnala problemi sulla tratta Roma-Fiumicino. La viabilità presenta rallentamenti e possibili deviazioni nel traffico. Non sono state riportate chiusure complete, ma si consiglia di prevedere tempi di percorrenza più lunghi. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente. Nessuna informazione su incidenti o lavori programmati.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino Uni è la causa delle code tra via Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare su raccordo anulare per traffico si rallenta in esterna tra le uscite Roma Fiumicino e Ostiense le altre notizie del trasporto pubblico capitolino per lavori la stazione Lepanto della metro a è chiusa il servizio viaggiatori pertanto i treni transitano senza effettuare la fermata è possibile utilizzare in alternativa la vicina stazione di Ottaviano siamo in chiusura la ferrovia regionale metro mare a partire da... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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