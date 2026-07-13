Alle 7:25 del 13 luglio 2026, sulla Cassia bis si registrano rallentamenti a causa di lavori in corso. La viabilità presenta code e congestione tra il km 12 e il km 16, con traffico intenso in entrambe le direzioni. Nessun incidente segnalato, ma si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. La situazione sarà monitorata e aggiornata in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla Cassia bis un incidente causa coda a Formello via della Giustiniana verso Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code qui per traffico intenso tra l'uscita Romanina e Ardeatina sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra raccordo anulare tangenziale est verso il centro andiamo a sud della capitale sulla statale Pontina per chi Viaggia verso Roma code a tratti tra Aprilia e Castel di Decima ci sposiamo sull'Aurelia file tra Marina di San Nicola e centro Tre Denari in direzione Roma e nella... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 di oggi, sulla strada tra Roma e Firenze si registrano due chilometri di coda.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla Cassia bis un incidente ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it