Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità. La circolazione sulla rete stradale è in fase di miglioramento, con alcune aree che registrano una riduzione delle criticità. Non sono segnalati incidenti o chiusure, e il traffico si sta normalizzando in diverse zone della capitale e dintorni. La situazione resta monitorata per eventuali aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione miglioramento sul raccordo interno rimosso l'incidente avvenuto in precedenza km 58 permangono code tra Pontina e Roma Fiumicino mentre in esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino Ostiense per lavori si sta in coda su via Ardeatina nelle due direzioni tra via di Castel di Leva il raccordo sempre per lavoro esiste in coda su via Pontina tra Castel Romano e Pomezia in direzione di Aprilia al momento si transita su carreggiata a ridotta prestare attenzione su via Salaria fino al 18 luglio per consentire i lavori di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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