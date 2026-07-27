Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 12 | 25

Il servizio Astral infomobilità segnala code sulla strada Roma Sud, aggiornato alle 12:25 del 27 luglio 2026. La viabilità nella zona presenta rallentamenti e congestioni in entrambe le direzioni, con particolare intensità nei tratti più trafficati. Nessuna informazione su incidenti o chiusure temporanee. La circolazione risulta influenzata principalmente da cause di traffico intenso, senza segnalazioni di interventi di emergenza o lavori in corso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud code per traffico da Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare stiramento in esterna dalla Ardeatina alla diramazione Roma sud e le altre notizie il trasporto pubblico la ferrovia regionale metro mare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia ricordiamo che i treni fino al 31 luglio non effettuano fermata in direzione Colombo poi dal 3 agosto al 4 settembre non effettueranno la fermata ma solo in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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