Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha comunicato che ci sono problemi alla viabilità, senza specificare le cause o le aree coinvolte. La situazione viene aggiornata regolarmente per informare gli utenti sulla condizione delle strade e sui possibili rallentamenti o blocchi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi alla circolazione sul grande raccordo anulare diversi gli incidenti segnalati sia in carreggiata interna sia esterna con conseguente aumento del traffico in carreggiata interna a causa di incidente si registrano code tra Laurentina e Roma Fiumicino si transita su una sola corsia di situazione analoga sempre per incidente con code tra Nomentana e la A24 roma-teramo Dov'è la circolazione scorre su una sola corsia un altro incidente sta provocando code tra diramazione Roma sud e la Tuscolana spostiamoci in carreggiata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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