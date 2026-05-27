Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 07 | 25
Alle 7:25 del 27 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La segnalazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della regione, con informazioni fornite dalla redazione di Astral infomobilità.
Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un incidente tangenziale altezza San Lorenzo in direzione di San Giovanni che crea lunghi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da raccordo in direzione del centro sempre verso il centro si rallenta sulla via Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo sullo stesso raccordo code per traffico intenso in interno altezza Appia con ripercussioni sulla via Appia a partire da via dei Laghi infine il trasporto ferroviario sulla urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo proseguono fino al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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