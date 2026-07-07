Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 07:25 di oggi, sulla strada tra Roma e Firenze si registrano due chilometri di coda. La segnalazione proviene da Astral infomobilità, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio. Non sono stati indicati incidenti o lavori in corso, ma il traffico risulta rallentato in quella tratta.

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