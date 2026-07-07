Alle 07:25 di oggi, sulla strada tra Roma e Firenze si registrano due chilometri di coda. La segnalazione proviene da Astral infomobilità, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio. Non sono stati indicati incidenti o lavori in corso, ma il traffico risulta rallentato in quella tratta.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Firenze 2 km di coda per incidente bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze sempre per incidente code sul raccordo in esterna tra Tiburtina e Nomentana mentre interna incolonnamenti tra diramazione Roma sud e Appia sposiamoci sul tratto Urbano della A24 4 km di coda tra raccordo e tangenziale est direzione Roma mentre sulla Pontina è un veicolo in panne la causa delle code tra Pomezia via di Trigoria in direzione Roma si transita su carreggiata a ridotta e a seguire il CUD altezza Spinaceto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Alle prime luci dell'alba di questa giornata, la rete di viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio è stata monitorata da Astral...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 7 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità...

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Stadio Roma, Rocca: L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40.

#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada Roma ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it