Via vai sospetto di giovani davanti all’abitazione | il blitz porta a due denunce

Notizia in breve

Il 25 luglio 2026, agenti di polizia sono intervenuti in un quartiere dopo aver ricevuto una segnalazione su un via vai sospetto di giovani davanti a un'abitazione. Dopo un’attività di osservazione, hanno effettuato un blitz che ha portato alla denuncia di due persone. Durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati alcuni stupefacenti, mentre i due coinvolti sono stati portati in commissariato.