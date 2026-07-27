Via vai sospetto di giovani davanti all’abitazione | il blitz porta a due denunce
Il 25 luglio 2026, agenti di polizia sono intervenuti in un quartiere dopo aver ricevuto una segnalazione su un via vai sospetto di giovani davanti a un'abitazione. Dopo un’attività di osservazione, hanno effettuato un blitz che ha portato alla denuncia di due persone. Durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati alcuni stupefacenti, mentre i due coinvolti sono stati portati in commissariato.
Tempo di lettura: 2 minuti In data 25.07.2026, personale appartenente al Commissariato di P.S. di Telese Terme, a seguito di segnalazione effettuava un’attività info-investigativa finalizzata al contrasto del fenomeno sempre più dilagante dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, il personale operante svolgeva un’attività di osservazione nei pressi di un’abitazione sita nel Comune di San Salvatore Telesino, in uso a cittadini extracomunitari, ove si constatava la presenza di numerosi giovani che gravitavano nell’area della stessa, verosimilmente in cerca di sostanze. Giunti sul posto, inoltre, gli operatori avvertivano nelle vicinanze dell’abitazione un forte odore acre, verosimilmente riconducibile alla presenza di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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