Marina Tor San Lorenzo Via vai strano davanti casa Nell’abitazione hashish marijuana e cocaina I Carabinieri arrestano un 34enne residente ad Ardea
A Marina Tor San Lorenzo, davanti a un'abitazione si è verificato un via vai sospetto. I Carabinieri hanno perquisito l’immobile e trovato hashish, marijuana e cocaina. Un uomo di 34 anni residente ad Ardea è stato arrestato in flagranza di reato.
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Marina di Tor San Lorenzo - Via Trentino
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