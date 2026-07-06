Il via vai sospetto poi il blitz | droga e pistola modificata in casa a Tor San Lorenzo

I Carabinieri di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un uomo di 56 anni residente ad Ardea con l’accusa di spaccio di droga. L’arresto è stato effettuato dopo un blitz in cui sono state trovate sostanze stupefacenti e una pistola modificata in casa dell’uomo. Prima dell’intervento, si era notato un via vai sospetto nell’abitazione.

Ardea, 6 luglio 2026 – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un 56enne residente ad Ardea, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata effettuata nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio. I militari, durante un’attività di osservazione, hanno notato un insolito viavai nei pressi dell’abitazione dell’uomo e hanno deciso di procedere con un controllo all’interno del domicilio. Sequestrati hashish, marijuana e materiale per il confezionamento. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 200 grammi di hashish e 250 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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