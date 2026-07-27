Verso assemblee 2027 chiese locali | pubblicato il sussidio fare memoria

Pubblicato oggi il sussidio “fare memoria”, il documento che dal primo settembre guiderà le chiese locali verso le assemblee del 2027: criteri, indicazioni e strumenti per preparare la nuova tappa del sinodo sulla sinodalità. Un passaggio chiave per il cammino ecclesiale del prossimo anno. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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