La Segreteria Generale del Sinodo ha diffuso un sussidio intitolato “Fare memoria” destinato alle Chiese locali. Il documento, inviato il 27 luglio, fornisce criteri e indicazioni pratiche per la preparazione e la celebrazione delle assemblee di valutazione previste nel primo semestre del 2027. Queste assemblee rappresentano la conclusione di questa fase del processo sinodale sulla sinodalità.

La Segreteria Generale del Sinodo, con il documento inviato oggi, 27 luglio, offre a Vescovi ed équipe sinodali criteri e indicazioni pratiche per la preparazione e la celebrazione della propria Assemblea di valutazione, prevista nel primo semestre del 2027, con cui si conclude questa tappa del Sinodo sulla sinodalità. Il cardinale Grech: “Fare memoria è riconoscere ciò che Dio ha fatto maturare nel cammino delle nostre comunità, per essere capaci di conversione” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sinodo: ecco il sussidio “Fare memoria”, per le Assemblee 2027 delle Chiese locali

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