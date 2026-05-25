A Milano si sono aperti locali insoliti che spaziano da fiorai a chiese, tram e stadi trasformati in spazi gastronomici. Questi luoghi offrono esperienze diverse, dall’aperitivo alle cene gourmet, in ambienti non convenzionali. La città ospita ora spazi che combinano elementi tradizionali e innovativi, creando ambienti unici per il consumo di cibo e bevande. La presenza di questi locali rappresenta un fenomeno di diversificazione nel settore della ristorazione milanese.

Come si dice in milanese 'o famo strano? Non importa. L'importante è notare che a Milano ci sono diversi luoghi piuttosto inconsueti per un'esperienza gastronomica di diverso genere, dall'aperitivo alla cena gourmet. Magari non sempre si tratterà del miglior pasto della vostra vita, ma la specialità sarà un contesto diverso dal solito, emozionante, bizzarro, trasgressivo. Vediamo dove e come. Doppio Malto San Siro Un birrificio sardo che negli ultimi anni ha aperto in tutta Italia decine di locali accoglienti e pop dove assaggiare le tante etichette e mangiare. Il locale più sorprendente è certamente quello all'interno dello stadio Meazza, aperto quando non ci sono le partite e con uno spazio interno - atmosfera da sport pub - e uno spazio esterno al livello del terreno di gioco per godersi lo spettacolo del gigante addormentato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiorai, chiese, tram e stadi. Ecco i locali più inconsueti

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