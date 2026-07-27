Nella notte a Verona, due uomini di nazionalità rumena sono stati fermati dalla Polizia mentre cercavano di allontanarsi con un'auto da un’area industriale. Avevano appena rubato cavi di rame dal valore di circa 10 mila euro. Gli agenti li hanno bloccati mentre tentavano di scappare con i fari spenti, e sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Due cittadini rumeni sono stati arrestati nella notte a Verona con l’accusa di furto aggravato in concorso, dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre tentavano di allontanarsi da un’azienda dove erano stati appena asportati cavi in rame per un valore stimato di 10.000 euro. L’operazione è stata condotta grazie a una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura e ha portato anche al sequestro di attrezzi da scasso e veicoli riconducibili al gruppo criminale. L’arresto è stato convalidato dal giudice, mentre proseguono le indagini per individuare altri complici. La fonte della notizia Stando alle informazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Verona, sorpresi a scappare a fari spenti dalla zona industriale con 10mila euro di rame: due arrestati

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