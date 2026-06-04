Rubano cavi elettrici e tubi in uno stabilimento dismesso della zona industriale | arrestati due uomini

Notizia in breve

Due uomini di 49 e 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare cavi elettrici e tubi da uno stabilimento dismesso nella zona industriale. I militari li hanno fermati durante il tentativo di furto e li hanno trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Entrambi sono stati trasferiti in caserma in attesa di giudizio.