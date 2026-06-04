Rubano cavi elettrici e tubi in uno stabilimento dismesso della zona industriale | arrestati due uomini
Due uomini di 49 e 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare cavi elettrici e tubi da uno stabilimento dismesso nella zona industriale. I militari li hanno fermati durante il tentativo di furto e li hanno trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Entrambi sono stati trasferiti in caserma in attesa di giudizio.
Due uomini di 49 e 40 anni, residenti a Catania, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale con l'accusa di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.L'arresto è avvenuto in contrada Passo Martino, all'interno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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