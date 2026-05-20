Vengono sorpresi a rubare rame nella fuga rischiano di investire un poliziotto | arrestati
Due giovani sono stati arrestati dopo essere stati scoperti a rubare rame. Durante la fuga, hanno rischiato di investire un agente di polizia. L'episodio si è svolto a Capodistria ed è stato segnalato dalle forze dell'ordine. La polizia ha intervenuto prontamente e ha fermato i due individui. Nessun ferito tra gli agenti o i sospetti, ma l'incidente ha attirato l'attenzione sulla vicenda. La vicenda è ora al centro delle indagini ufficiali.
Due giovani di Capodistria sono finiti nei guai dopo essersi resi protagonisti di un episodio di cronaca che per poco non si è trasformato in una tragedia. I due, rispettivamente di 30 e 25 anni, lo scorso 15 maggio sono stati sorpresi a rubare delle grondaie in rame nella zona di Risano. Un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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