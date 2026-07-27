Vergara distorsione lieve | il Napoli tira un sospiro di sollievo

Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Carrarese nel secondo test del ritiro di Dimaro, dopo aver perso 3-1 contro l’Arezzo nel primo. La partita si è conclusa con la squadra azzurra che ha segnato due gol, mantenendo la porta inviolata nel secondo incontro. La vittoria ha portato un sospiro di sollievo alla squadra, che si stava preparando in vista della nuova stagione.

Il Napoli torna alla vittoria nel secondo test del ritiro di Dimaro. Dopo il 3-1 subito contro l’Arezzo, la squadra azzurra ha superato la Carrarese con il risultato di 2-0. A sbloccare l’incontro è stato Rasmus Hojlund. Il raddoppio è invece arrivato su calcio di rigore grazie a Giovane, completando una prestazione più convincente rispetto alla prima uscita estiva. Tra le note più positive della partita c’è anche Antonio Vergara. Il classe 2003 ha confermato le buone impressioni offerte durante gli allenamenti. Ha giocato con personalità e qualità, mettendosi ancora una volta in evidenza nel nuovo ruolo studiato per lui. La sua gara si è però conclusa in anticipo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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