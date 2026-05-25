Elezioni amministrative nessun effetto referendum | il centrodestra tira un sospiro di sollievo

Il vento del referendum non soffia sulle elezioni comunali. La vittoria schiacciante dei "no" alla riforma della giustizia, suonata come un campanello d'allarme per la maggioranza di governo, al momento non si traduce — come il centrodestra temeva — in risultati netti a favore del centrosinistra. Su questo gli analisti sono concordi: l'effetto della consultazione popolare sulle ultime amministrative, che hanno coinvolto circa 750 comuni e quasi 6,3 milioni di elettori, è «non pervenuto». In attesa dei ballottaggi che daranno il segno definitivo della tornata, a spiccare è il verdetto di Venezia: non perché la Serenissima abbia cambiato colore, ma per le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Reazioni a caldo agli EXIT POLL Referendum Giustizia 2026

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